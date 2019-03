Augusto Farfus compte les jours jusqu'à l'ouverture de la WTCR - FIA World Touring Car Cup présentée par OSCARO lors de la WTCR Race of Morocco le mois prochain.

Malgré sa vaste expérience en voiture de tourisme, Farfus sera un débutant en WTCR / OSCARO lorsque la saison 2 débutera à Marrakech du 5 au 7 avril. Mais il est excité plutôt qu'inquiet à l'idée de rejoindre la #WTCR2019SUPERGRID.



"Sans aucun doute, cette année sera l'une des meilleures de l'histoire des voitures de tourisme ", a déclaré le pilote de la Hyundai i30 N TCR. "Le niveau est extrêmement élevé, la course sera donc très excitante à regarder, un très bon spectacle."



Le Brésilien Farfus a accumulé des kilomètres d'essais pour l'équipe BRC motorisée par Hyundai ces dernières semaines et a plutôt aimé ce qu'il a vu.



"C'est une vraie voiture de course, et après les premiers tours que j'ai effectués à la fin de l'année dernière, je me suis senti immédiatement à l'aise à son volant", a déclaré Farfus. "Il y a beaucoup de visages connus dans l'équipe de l'ancien temps donc c'est un peu comme rentrer à la maison, je suis extrêmement excité."



Il a continué : "Ça va être dur, ça ne va pas être facile. Le championnat doit se jouer comme une partie d'échecs, il faudra 'lire' les courses, les courses seront très courtes mais extrêmement intenses et je vais adorer."

The post Un WTCR qui s’annonce intense, et qui réjouit Farfus appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.