Le champion en titre du WTCR OSCARO Gabriele Tarquini partagera ses connaissances de la Hyundai i30 N TCR avec Nicky Catsburg et Augusto Farfus afin de leur permettre de "monter en puissance aussi vite que possible".

Catsburg et Farfus rejoindront Tarquini et son coéquipier de 2018, Norbert Michelisz, sur la grille de départ de la WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO en 2019.



Tarquini a joué un rôle clé dans le développement de la i30 N TCR avant sa campagne en WTCR OSCARO, conclue par le titre, en 2018 avec le BRC Racing Team. Il envisage maintenant de transmettre des conseils clés aux nouvelles recrues du département compétition client de Hyundai.



Après les essais après-Noël au Portugal, durant lesquels Catsburg et Farfus ont eu un premier aperçu de la voiture coréenne ayant remporté de nombreuses courses l'an passé, Tarquini a déclaré: «Les essais ont été une belle occasion de travailler avec Nicky et Augusto, et de transmettre une partie de mes connaissances acquises de part le fait d'avoir développé et piloté la voiture l'an passé, pour les aider à se mettre à niveau le plus rapidement possible. ”

The post Une aide royale pour les nouvelles recrues de Hyundai en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.