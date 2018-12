Une année chargée en vue pour la nouvelle recrue du WTCR, Andy Priaulx

Ayant signé récemment pour Lynk & Co Cyan Racing, Andy Priaulx est prêt pour une saison 2019 des plus chargées, avec également trois épreuves du championnat du monde d'endurance FIA WEC au programme du Britannique.

Priaulx, trois fois champion du monde de voitures de tourisme FIA WTCC, est le dernier grand nom à rejoindre la WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO. Le Britannique pilotera un Lynk & Co 03 TCR développé par Geely Group Motorsport.



«Je garde de bons souvenirs de l'époque où cette série était le WTCC où j'ai remporté mes trois titres», a déclaré Priaulx. "Je tiens à remercier Larry Holt de Multimatic de m'avoir permis de participer au WTCR en même temps que mes engagements au WEC."



Priaulx n'est pas le seul pilote du WTCR OSCARO à s'engager en championnat du monde d'endurance en 2019: les pilotes de l'équipe cliente de Hyundai Motorsport, Nicky Catsburg et Augusto Farfus, piloteront eux pour BMW en WEC, ainsi que d'autres courses internationales GT.



"Notre objectif pour le WEC est de poursuivre sur notre bonne dynamique et d'obtenir notre première victoire bientôt", a déclaré Farfus, qui a remporté la Coupe du Monde FIA GT à Macao le mois dernier.



La deuxième saison de WTCR OSCARO débutera lors de WTCR Race of Morocco à Marrakech du 5 au 7 avril.

