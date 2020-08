Une attente trop longue : le roi du WTCR s’exprime sur son retour à la compétition

-

La semaine dernière, à la même heure, Norbert Michelisz, le roi de la WTCR, se préparait à reprendre la course.

Ayant été invité à piloter la voiture VIP du Hyundai Team Engstler lors des premières courses de la saison de l'ADAC TCR Allemagne au Nürburgring, le héros hongrois Michelisz avait ainsi l'opportunité de prendre le départ de sa première course depuis qu'il avait remporté le WTCR - FIA World Touring Car Cup 2019 à l'issue de la super-finale de Sepang le 15 décembre 2019.



"C'était fantastique d'être de retour", a déclaré Michelisz. "Pour être honnête, la course me manquait cruellement parce que cela faisait très longtemps depuis Sepang l'année dernière. Bien que nous soyons allés effectuer des essais, ce qui était bien car la conduite de la voiture me manquait aussi beaucoup, j'ai réalisé à quel point j'aime la pression, l'atmosphère particulière d'un week-end de course. Bien sûr, ce n'était qu'une pige unique pour moi en tant que pilote invité, mais j'ai beaucoup apprécié de faire à nouveau la course".



Michelisz a rapidement été dans le rythme, remportant la première des deux courses sur sa Hyundai i20 R5, malgré les craintes initiales.



"Je ne dirais pas que j'étais inquiet, mais huit ou neuf mois s'étaient écoulés et avec la procédure de départ, au rythme du week-end de course, j'avais un peu peur que cela prenne beaucoup de temps à me mettre en jambes. Mais c'est comme faire du vélo, on se rappelle ce qu'il faut faire et comment on se sent, comment économiser un peu d'énergie pendant la journée pour avoir tout ce qu'il faut pour les qualifications et aussi les courses".



Alors que la WTCR Race of Germany utilise le tracé de 25,378 kilomètres de la Nordschleife, l'épreuve ADAC TCR Germany s'est déroulée sur le circuit du Grand Prix, long de 3,629 kilomètres.



"La Nordschleife me manquait, mais c'était bien de rouler aussi sur le circuit du Grand Prix", continue Michelisz. "Quand vous arrivez sur le Nürburgring, vous réalisez que vous êtes dans un endroit spécial, vous avez toutes ces statues dans le paddock, de Senna, de Schumacher, de tous les grands pilotes et vous réalisez qu'il n'y a qu'un petit virage à gauche avant le dernier virage et vous êtes sur la Nordschleife. Malheureusement, il ne m'a pas été possible d'y arriver cette fois-ci, mais j'essaierai de faire un ou deux tours avant que nous n'y arrivions pour la course de WTCR en septembre. C'est le seul regret que j'ai éprouvé le week-end dernier".



La WTCR Race of Germany se déroule du 24 au 26 septembre, deux semaines après la WTCR Race of Austria, qui ouvre la saison, les 12 et 13 septembre.

