Jessica Bäckman a fait tout son possible pour tenter de dépasser son frère aîné, Andreas, avant que les frère et soeur suédois ne terminent la Course 1 de la WTCR Race of Portugal en formation.

C'était la première fois que les Bäckman bataillaient pour des points en WTCR - FIA World Touring Car Cup.



Andreas a tenu bon pour terminer 15e et marquer ses premiers points en WTCR, Jessica concluant à 1,779s en 16e position au volant d'une Hyundai i30 N TCR identique équipée de Goodyear et alignée par Target Competition.



"J'ai pris un bon départ ", a déclaré Jessica, 23 ans. "Il y a eu quelques incidents dans le premier virage et j'ai pu regagner quelques positions. Après la voiture de sécurité, je suis restée derrière mon frère pendant toute la course. J'ai essayé de le doubler, mais je n'y suis pas vraiment parvenue. C'était une bonne course, mais il me manquait encore un peu de rythme pour rattraper les autres."



Jessica Bäckman a toutefois pu prendre le dessus sur son frère dans la Course 2, lorsqu'elle a terminé une place devant son aîné à la 16e place, après qu'Andreas a perdu des places lors d'un incident dans le premier tour.



"Je n'ai pas vraiment pris un bon départ dans la Course 2, je n'ai donc pas gagné beaucoup de positions au départ", a déclaré la pilote soutenue par la commission Women in Motorsport de la FIA. "Mais j'ai réussi à terminer 16e, deuxième sur le podium du Trophée WTCR et deuxième en WTCR Junior. Je suis heureuse de mon week-end car nous avons amélioré constamment. Merci à l'équipe."

