Jean-Karl Vernay, du Team Mulsanne, est en tête du classement sur son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris équipée de Goodyear, devant le pilote Comtoyou DHL Team Audi Sport, Tom Coronel, après son triplé sur le Hungaroring au début du mois.



Nathanaël Berthon est troisième du classement, à 17 points de son coéquipier Coronel alors que Gilles Magnus, qui complète l'effectif de l'équipe Comtoyou, est juste à un point en-dessous.



Le trophée WTCR récompense les pilotes qui courent sans le soutien financier d'un service de course client au sein du WTCR - FIA World Touring Car Cup.



Les pilotes du Trophée WTCR marquent des points comme suit :



1er = 10

2e = 8

3e = 5

4e = 3

5e = 1



Tour de qualification le plus rapide = 1 point

Tour de course le plus rapide (dans chaque course) = 1 point