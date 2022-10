Tom Coronel a indiqué que sa seconde place au classement final du TCR Europe, après deux deuxièmes places lors de la finale à Barcelone le week-end dernier, ont conclu sa "meilleure campagne européenne".

Pour sa 33e année de compétition, Coronel a terminé sa campagne de TCR Europe 2023 avec six podiums en 11 courses au volant de son Audi RS 3 LMS soutenue par DHL.



Cependant, la lutte a été serrée avec Josh Files, le pilote Hyundai de Target Competition, qui a pris le départ de la dernière course du TCR Europe de l'année avec quatre points d'avance sur Coronel et trois places de plus sur la grille.



Mais alors que plusieurs incidents ont obligé Files à se contenter de la 19e place, Coronel, le pilote de Comtoyou Racing, est passé de la neuvième à la troisième place. Son coéquipier Franco Girolami a remporté le titre, tandis que Comtoyou a remporté le titre des équipes.



"Dans l'ensemble, c'était aussi une grande saison : vice-champion, champion par équipe",a déclaré Coronel après la course."Victoires au Paul Ricard et au Nürburgring, podium à Portimão, à Spa, ici deux fois : ma meilleure saison européenne."



Coronel se concentre sur les FIA Motorsport Games au Circuit Paul Ricard la semaine prochaine, où il représentera l'équipe des Pays-Bas dans la catégorie Touring Car.

