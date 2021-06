Thed Björk regarde en avant plutôt qu'en arrière en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Le pilote Cyan Performance Lynk & Co a quitté la WTCR Race of Germany sur une modeste 13e place, après un week-end de frustration sur la Nürburgring Nordschleife au début du mois de juin.



Mais après avoir ressenti un " bon feeling " avec sa Lynk & Co 03 TCR équipée de Goodyear, le Suédois a de grands espoirs pour la WTCR Race of Portugal de ce week-end.



"L'Allemagne a été un week-end difficile pour moi", a-t-il déclaré. "Je n'ai pas bien réussi les qualifications et j'ai donc dû partir de la 15e position dans les deux courses. La voiture était bien cependant, et c'est ce sur quoi nous allons nous baser au Portugal, une course que j'attends avec impatience."

WTCR Coronel espère devenir une star de YouTube à Estoril pour les bonnes raisons IL Y A UNE HEURE

WTCR Parlons pneus, parlons bien avec Sebastian Trinks de chez Goodyear IL Y A UNE HEURE