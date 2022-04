La Lynk & Co 03 TCR emmenée par Yann Ehrlacher vers un second titre en FIA World Touring Car Cup l'an passé, s'est déjà imposée en piste en 2022.

Sur la piste de Velocitta, au Brésil, le week-end dernier, Fabricio Pezzini a devancé son coéquipier de PMO Motorsport et l'ancien wildcard du WTCR, José Manuel Sapag, pour réaliser un doublé lors de l'épreuve d'ouverture de la saison du TCR South America.



Pezzini avait auparavant terminé deuxième derrière Raphael Raes (CUPRA Leon Competición) dans la course 1.



La saison 2022 du WTCR débutera lors de la WTCR Race of France à Pau, les 7 et 8 mai.



Photo : Geely Group Motorsport

