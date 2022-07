Des médailles seront à gagner dans la section Touring Car des deuxièmes FIA Motorsport Games, organisés sur le Circuit Paul Ricard du 26 au 30 octobre prochains – et les pilotes WTCR pourraient être dans la course pour la gloire.

Déjà parmi les six disciplines incluses dans les premiers « Jeux du sport auto » de la FIA, à Vallelunga en 2019, la catégorie Touring Car fait partie des 17 prévues pour l’édition 2022 et suivra le règlement TCR de WSC, qui est également utilisé en WTCR – FIA World Touring Car Cup.Les Autorités sportives nationales (ASN) – clubs membres de l’instance dirigeante du sport automobile mondial qu’est la FIA – sont à nouveau encouragées à inscrire un pilote pour viser une médaille d’or, d’argent ou de bronze sous le drapeau et les couleurs de leur pays.Le président de la Commission des voitures de tourisme de la FIA, Alan Gow, déclare :Les vainqueurs de courses WTCR que sont Tom Coronel, Mato Homola et Gilles Magnus ont tous pris part aux premiers FIA Motorsport Games. Magnus, qui pilote une Audi RS 3 LMS en WTCR pour le Comtoyou Team Audi Sport, raconte :La compétition débutera le samedi 29 octobre pour la Touring Car Cup, avec deux séances d’essais de 30 minutes. Une séance de qualification de 30 minutes également et une course de qualification de 25 minutes plus un tour seront programmées dans la matinée du dimanche 30 octobre, suivies de la course décisive pour la médaille dans l’après-midi, prévue sur 30 minutes plus un tour.Les engagements pour les FIA Motorsport Games 2022 ont été ouvertes le 15 juin via la plateforme d’inscription dédiée de la FIA. Les concurrents souhaitant représenter leur pays sont invités à contacter leur ASN respective, dont la liste complète est disponible ici : fia.com/members/member_club/sport-mobility-3/member_club/sport-1