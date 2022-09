La course au titre en WTCR - FIA World Touring Car Cup pour les pilotes et les équipes est grande ouverte alors que la série se prépare à se rendre au Moyen Orient pour la première fois cette saison.

Après la première WTCR Race of Alsace GrandEst sur le Circuit l'Anneau du Rhin début août,Mikel Azconaest le Goodyear #FollowTheLeader avec une avance de 35 points au classement provisoire du championnat pilotes, tandis que la formation BRC Hyundai N Squadra Corse est en tête du classement des participants.



Cependant, avec un maximum de 65 points en jeu à la fois lors de la WTCR Race of Bahrain et la WTCR Race of Saudi Arabia, le vainqueur du titre WTCR 2022 des pilotes est loin d'être décidé, ce qui est également le cas pour la couronne des équipes.



La WTCR Race of Bahrain aura lieu sur le Bahrain International Circuit du 10 au 12 novembre, suivie de la WTCR Race of Saudi Arabia au Jeddah Corniche Circuit du 25 au 27 novembre. CliquezICIpour voir le classement provisoire.

