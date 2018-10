Une courte pause chinoise mise à profit pour le pilote WTCR Gordon Shedden

Gordon Shedden a révélé que le temps passé avec son équipe Audi Sport Leopard Lukoil entre les deux rendez-vous chinois du WTCR avait entraîné une "grande transformation" de sa performance.

Shedden a peiné pour trouver le rythme lors de la course WTCR de China-Ningbo le week-end dernier, mais s'est placé par deux fois parmi les trois premiers lors des essais libres sur la course WTCR de China-Wuhan hier.



«C’est une grande transformation par rapport à il ya cinq jours à Ningbo», a déclaré le multiple champion britannique de voitures de tourisme. «C’est vraiment bien d’avoir toute l’équipe réunie [cette semaine], d'avoir le temps de tout regarder, de discuter avec tout le monde parce que nous sautons tous dans différentes parties du monde entre les autres courses et c'était là un vrai avantage. Nous n'étions nulle part après Ningbo, mais le mérite en revient à [l’équipe], car nous avons une voiture qui est revenue à la vie, que j'ai l'impression de pouvoir à nouveau piloter et c’est génial de pouvoir revenir dans la compétition au lieu de stagner où nous étions.



Les performances de Shedden au volant de son Audi RS 3 LMS à Wuhan reflètent le rythme qu’il a montré lors des autres épreuves en ville inscrites au calendrier du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO, à savoir Marrakech et Vila Real.



«Nous avons eu une bonne course au début de l'année [à Marrakech], une bonne course à Vila Real. C’est encore tôt, mais les premiers signes sont positifs. Nous ferons de notre mieux au cours du week-end. C’est bien d’avoir un élément de performance ici. "



Shedden espère améliorer ses performances lorsque la première qualification aura lieu à partir de 10h30 heure locale.

