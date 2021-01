Le Hungaroring était prêt à ouvrir la saison 2021, mais son rendez-vous annuel avec le WTCR a finalement été déplacé de la mi-mai aux 21 et 22 août en raison de la pandémie de COVID-19.



La nouvelle date de la WTCR Race of Hungary a été proposée en coordination avec le gouvernement hongrois dans l'espoir que le plus grand nombre possible de supporters locaux enthousiastes puissent assister à l'événement, un des points forts de l'année sportive nationale.



"Nous nous sommes engagés à organiser tous les grands événements internationaux devant les foules cette année, et comme nous avons senti qu'un événement à portes ouvertes semblait incertain en mai, nous avons commencé à prendre contact avec le promoteur international", a déclaré Zsolst Gyulay. "Ils étaient également ouverts au changement, c'est pourquoi nous avons décidé conjointement de déplacer la date aux 21 et 22 août, une date plus optimale".



Les précédentes éditions de la WTCR Race of Hungary et de la WTCC Race of Hungary ont attiré plus de 50 000 fans, en plus d'une large diffusion nationale et internationale en direct. Norbert Michelisz, l'un des sportifs les plus célèbres de Hongrie, a remporté le titre WTCR en 2019.