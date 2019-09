Une diffusion multiécran sans précédent pour le WTCR en Chine

Le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO va bénéficier d'une couverture sans précédent en Chine, alors que la passionnante saison 2019 reprend son cours ce week-end.

La principale chaîne de télévision chinoise, CCTV, diffusera les temps forts, ainsi qu'une couverture en direct de la Course 3, sur sa chaîne dédiée au sport, CCTV 5.



Ce sera la première fois que CCTV diffuse en direct le WTCR, après avoir retransmis des temps forts de la WTCR Race of China-Wuhan la saison dernière. Cette nouvelle vient à un moment enthousiasmant pour le sport auto dans ce pays : Lynk & Co est devenu le premier constructeur chinois à gagner une course internationale relevant de la FIA lorsque Thed Björk s'est imposé à la WTCR Race of Morocco cette saison, et la Chine a connu un nouveau succès quand le Shanghaïen Ma Qinghua a triomphé à la WTCR Race of Slovakia.



Tencent accroît son implication en WTCR

Ayant accru son implication en WTCR / OSCARO en 2019 avec un certain nombre de programmes majeurs et de diffusions sur mesure cette saison, Tencent – l'une des plus grandes plateformes de streaming de Chine dans le domaine du sport avec un million d'utilisateurs chaque jour, et un partenaire à long terme d'Eurosport Events, promoteur du WTCR / OSCARO – va aller encore plus loin avec une diffusion majeure au Ningbo International Speedpark, qui accueille la WTCR Race of China. Tencent va diffuser en direct non seulement toutes les courses mais aussi les deux séances qualificatives, sans oublier un certain nombre d'interviews exclusives avec les pilotes au circuit.



La couverture sans précédent de la WTCR Race of China par Tencent est consécutive à une audience en hausse pour un championnat de mieux en mieux connu dans ce pays, grâce au succès rencontré par Lynk & Co et Ma Qinghua. Ma, qui pilote une Alfa Romeo du Team Mulsanne, devrait évoluer aux avant-postes de la WTCR Race of China ce week-end face au quatuor Lynk & Co composé de Thed Björk, Yann Ehrlacher, Yvan Muller et Andy Priaulx.



Couverture au Max pour le WTCR avec Huya en Chine

Max est la seule chaîne de télévision par satellite approuvée par l'État en Chine et est disponible dans 350 villes et régions du pays. Elle diffusera les Courses 1 et 2 en différé et la troisième en direct. De plus, Huya – l'une des principales plateformes de streaming dans le domaine du gaming en Chine avec 100 millions d'utilisateurs mensuels fin 2018 – retransmettra toutes les courses en direct.



François Ribeiro, directeur d'Eurosport Events, promoteur du WTCR, déclare : “La WTCR Race of China va bénéficier d'une couverture multiécran sans précédent à domicile avec quatre accords de licence dont un sur une chaîne publique gratuite ainsi qu'une des plus grandes plateformes de streaming en Chine. Seule la Formule 1 propose habituellement ce niveau de couverture médiatique. Alors que les attentes des locaux ne font que croître autour du constructeur chinois Lynk & Co et de leur héros Ma Qinghua, c'est un week-end passionnant qui nous attend.”



La WTCR Race of China marque le début de la deuxième partie du WTCR / OSCARO 2019, composée de quatre meetings qui auront lieu en Asie d'ici le mois de décembre. Onze pilotes ont gagné une ou plusieurs courses en première partie de saison, tandis que les sept marques présentes se sont toutes imposées.



La couverture de la WTCR Race of China en Chine



À la télévision :

CCTV 5 :Temps forts, et Course 3 en direct

Channel Max :Courses 1 et 2 en différé, Course 3 en direct



En ligne :

Tencent :Les deux séances qualificatives et les trois courses en direct

Huya :Les trois courses en direct

