Une équipe à domicile et au top en WTCR

L'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport arrivera en tant qu'équipe au sommet sur sa manche à domicile du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

L'équipe allemande motorisée par Honda est en tête du classement des pilotes et des équipe avant l'étape sur la légendaire Nordschleife du Nürburgring.



Dominik Greiner, Team Manager du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, revient sur le bon début de saison 2019.



"Nous avons gagné cinq courses, déjà plus que l'année dernière, et nous sommes en tête du championnat des pilotes et des équipes à l'approche de notre course à domicile sur le Nürburgring."



Après 12 courses, Esteban Guerrieri devance de 11 points son coéquipier Néstor Girolami dans la course au titre mondial des pilotes. Pendant ce temps, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport compte 38 points d'avance dans la lutte pour la couronne mondiale des équipes.



La WTCR of Germany aura lieu du 20 au 22 juin.

