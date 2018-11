Une forme sur les circuits en ville qui booste la confiance de Shedden

Gordon Shedden aura à coeur d'exploiter sa bonne forme sur les circuits en ville pour briller lors de la finale du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO dans les rues de Macao la semaine prochaine.

Shedden a décroché sa première victoire en WTCR OSCARO dans les rues de Wuhan en Chine le mois dernier. Et, après une course difficile lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan à Suzuka récemment, le Britannique aura à coeur de réitérer sa forme de Wuhan lors de la Suncity Group Guia Race du 15 au 18 novembre.



"Nous avons eu de bons résultats sur les circuits en ville cette année, nous étions rapides dès les premiers instants au Maroc, j'ai signé ma première pole et raté le podium de peu à Vila Real, puis Wuhan fut fantastique pour nous. Je suis confiant dans le fait que nous pourrons conclure la saison sur une bonne note", a commenté Shedden, qui pilote une Audi RS 3 LMS pour le Audi Sport Leopard Lukoil Team."

