Une histoire de famille fantastique à suivre cette année en WTCR

Cathy Muller est prête à vivre une "incroyable aventure" alors qu'elle s'apprête à suivre son fils et son frère courir ensemble dans la même équipe de WTCR pour la première fois.

La Française est la sœur aînée d'Yvan Muller et la mère de Yann Ehrlacher. Ils participeront tous les deux au WTCR - FIA World Touring Car Cup pour Cyan Racing Lynk & Co, et Cathy Muller est impatiente de les voir en piste.



"Pour toute la famille, c'est une aventure extraordinaire", a-t-elle déclaré. "C'est seulement du bonheur, un grand stress aussi, mais c'est vraiment génial parce qu'ils sont si performants ensemble, ils travaillent ensemble et ils sont très proches."



"Si Yann est devant, Yvan sera très heureux. Il y a beaucoup de compétition parce qu'ils sont concurrents mais chacun sera très heureux pour l'autre."



"Yvan n'a plus rien à prouver car il est le meilleur. Depuis que Yann est en course, Yvan lui a tout donné, tous ses secrets et c'est pourquoi Yann grandit très vite et est si mature. Il écoute toujours, apprend et prend ce qu'Yvan lui a donné. Et il continue à apprendre et à montrer son potentiel".

