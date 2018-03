Une livrée percutante pour l’Audi Sport Leopard LUKOIL Team en WTCR

Le Team WRT va courir sous la bannière Audi Sport Leopard LUKOIL Team lorsque le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCAR s'éveillera dans les rues de Marrakech, au Maroc, le mois prochain.

Le nouveau nom de l'équipe, qui traduit le soutien de Leopard Racing et du nouveau partenaire LUKOIL – en plus du département sport de Audi -, sera arboré sur les Audi RS3 LMS de Gordon Sheddon et Jean-Karl Vernay, qui font tous les deux parties des candidats aux victoires en 2018.



Et la structure basée en Belgique est habituée au succès, elle qui a porté aux titres Stefano Comini (2016) et Jean-Karl Vernay (2017), et deux titres successifs en TCR International Series.



"Je suis vraiment heureux de faire partie de l'équipe une nouvelle fois, il y a de prestigieux partenaires avec nous et je suis sûr que nous pouvons faire de belles choses avec la nouvelle Audi", a commenté le Français Vernay. "Cela va être une saison excitante, tout est nouveau. Le championnat est à un très haut niveau, probablement le meilleur de ces dix dernières années. Nous devrons travailler dur et nous assurer d'être prêts pour la première course de ce nouveau calendrier excitant, qui nous permettra de retourner en Argentine, au Japon, et sur d'autres belles pistes en Europe. Je suis très heureux de tout ce qui se passe, et d'avoir de super gars avec moi dans l'équipe, comme Gordon. Nous devons bien travailler ensemble puis être prêts pour nous battre contre les autres gars. J'ai hâte de disputer la première course à Marrakech."



"J'ai vraiment hâte de disputer cette saison 2018 et de rejoindre le Audi Sport Leopard LUKOIL Team dans le tout nouveau WTCR", ajoute Shedden. "C'est fantastique de voir la FIA impliquée, et c'est un gros challenge pour moi de rejoindre ce championnat. Je ne pouvais demander meilleure équipe pour le faire et la nouvelle Audi RS 3 LMS. Le lien avec LUKOIL constitue une excellente combinaison également. Je suis impatient de monter dans la voiture."



Le Britannique Shedden courra avec le numéro 52 cette saison alors que Vernay arborera le #69 sur sa voiture.



Photo:Patrick Hecq