Une Nordschleife mouillée convient à Björk en WTCR

Thed Björk a été le plus rapide des pilotes Lynk & Co sur piste mouillée avec le cinquième meilleur temps dans la Première Qualification de la WTCR Race of Germany, hier.

Les efforts du pilote de la structure suédoise Cyan Racing dans des conditions humides lui ont valu de se placer sur la troisième ligne de la grille pour la Course 1 qui aura lieu à partir de 17h30 CET, aujourd'hui, sur la Nordschleife du Nürburgring.

Yvan Muller, pilote le plus victorieux dans l'histoire du FIA World Touring Car, le rejoindra sur cette troisième ligne avec la seconde Lynk & Co 03 TCR de Cyan Racing. Les pilotes de Cyan Performance Lynk & Co, Yann Ehrlacher et Andy Priaulx, s'élanceront huitième et 17e respectivement.

“Le Nürburgring est la piste la plus difficile au monde et on en a eu d'entrée une expérience”, a dit Björk.“Je suis assez satisfait d'être cinquième de la première séance et nous devons capitaliser là-dessus [en Course 1] pour inscrire des points au championnat.”

Mais si Björk a connu une bonne Première Qualification, une Seconde Qualification frustrante ne s'est soldée pour lui que par une 19e place.

“J'ai perdu trop de temps dans un des secteurs, je n'avais pas de grip dans les conditions séchantes”, a-t-il expliqué ensuite.

La Seconde Qualification a été dure aussi pour Muller, dont les efforts ont été anéantis par une slow zone Code 60 de sécurité. “Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire aujourd'hui, on a eu des soucis techniques et une météo difficile”, a dit l'Alsacien en référence à un ennui de boîte de vitesse aux Essais Libres 1. “Ça ira mieux lors des courses.”

Et Ehrlacher d'ajouter : “La première Qualification s'est bien déroulé et j'étais environ deux secondes plus rapide que dans mon premier tour quand un drapeau jaune a ruiné ma dernière tentative. Je pense qu'atteindre le top 5 était clairement possible.”

