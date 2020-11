Cheah était récemment rentré chez lui en Malaisie après être monté sur le podium du Red Bull Ring ADAC TCR Germany le mois dernier au volant d'une Hyundai i30 N TCR.



Alors qu'il respectait la quarantaine obligatoire de 14 jours, "Mitch" a reçu un appel téléphonique qui lui permettra de courir à nouveau en WTCR - FIA World Touring Car Cup, près d'un an après avoir impressionné lors de ses débuts comme wildcard sur le circuit international de Sepang.



"Je devais passer deux semaines en quarantaine lorsque l'équipe Engstler Hyundai m'a appelé et m'a annoncé que je roulerais à nouveau en WTCR", a expliqué le résident de Kuala Lumpur, âgé de 22 ans. "J'étais si heureux et si content d'apprendre la nouvelle et je dois absolument remercier l'équipe pour les opportunités qu'elle m'a offertes, non seulement en TCR Allemagne mais aussi maintenant au WTCR. Je suis heureux d'avoir cette opportunité et j'espère apprendre autant que je peux".



Des sessions de simulation essentielles pour Cheah

Ne connaissant pas vraiment le MotorLand Aragón, Cheah s'est préparé à la première WTCR Race of Aragón avec quelques séances de simulateur. "Je ne connais absolument rien de la piste, je n'ai même jamais été en Espagne", a déclaré Cheah, qui sera le partenaire de Luca Engstler ce week-end. "J'ai travaillé sur le simulateur juste pour apprendre la piste, alors j'espère que ce ne sera pas trop compliqué quand j'y serai. Je vais devoir être très concentré car le calendrier est très serré sur deux jours et ça va être difficile".



Retour en WTCR : un "honneur"

Cheah s'est classé trois fois dans le top 20 de la WTCR Race of Malaysia en décembre dernier, avec une 16e place dans la course 2 sur un peloton de 30 voitures. Il est impatient de courir à nouveau dans la série. "Pour moi, pouvoir rouler contre ces gars est un véritable honneur et un plaisir de faire partie du WTCR. Ce sont vraiment des pilotes de classe mondiale et ils méritent d'être là où ils sont maintenant. J'espère qu'un jour, je pourrai atteindre leur niveau ou peut-être mieux à l'avenir".



Cheah veut un futur en WTCR

"Mon plan est évidemment d'atteindre le plus haut niveau dans les courses de voitures de tourisme, c'est-à-dire le WTCR", a déclaré Cheah, qui sera l'un des quatre pilotes débutants lors de la WTCR Race of Aragón. "Je vais me rendre sur un circuit où tout le monde a couru il y a deux semaines, mais j'espère pouvoir finir dans les points ou être au milieu de la lutte dans toutes les courses. Je pense alors que je serais heureux".



Photo : TCR Asie