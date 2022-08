La Course 1 de la WTCR Race of Alsace GrandEst s’élancera une heure plus tôt que prévu initialement, l’action en piste devant débuter à 11h15 CET le dimanche 7 août à l’Anneau du Rhin.

CliquezICIpour voir tous les horaires de l’événement.

