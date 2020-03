Une nouvelle section du site web consacrée aux pilotes wildcard du WTCR

Une nouvelle section du site officiel du WTCR - FIA World Touring Car Cup fournira des informations sur les pilotes et les équipes qui prévoient de s'engager course par course.

Disponible en cliquantici, cette section donne un aperçu de la réglementation sur les wildcards pour 2020, du package nécessaire pour l''inscription, des dates limites d'inscription et des détails sur la manière de s'inscrire.



Les règles de la WTCR permettent à un nombre limité de coureurs wildcard de participer à chaque événement, tandis que les changements pour 2020 rendront cette participation plus abordable et plus attrayante.



