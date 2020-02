Une page se tourne, un nouveau chapitre s’ouvre : le WTCR dit au revoir à Marrakech

Le Salzburgring en Autriche rejoindra le WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020 du 24 au 26 juillet, tandis que le Hungaroring accueillera l'événement d'ouverture de la prochaine saison, dans le cadre des changements au calendrier approuvé ce jour (mercredi 5 février) par la Commission des voitures de tourisme de la FIA lors de sa réunion à Paris.

Alors que les modifications apportées au calendrier du WTCR 2020 - dont une nouvelle date pour la course de Chine afin de tenir compte du retard d’expédition des voitures et du matériel - doivent maintenant être soumises au Conseil mondial du sport automobile de la FIA pour ratification, elles marquent la fin d'une époque.



Une porte toujours ouverte après 10 années fantastiques à Marrakech

Après avoir organisé sa première course de voitures de tourisme FIA en 2009, le week-end du Grand Prix de Marrakech a été un succès instantané et un ajout très populaire au calendrier. Et bien que le circuit Moulay El Hassan ne figure pas au calendrier du WTCR 2020, des discussions sont en cours concernant les futures possibilités dans le pays.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, promoteur WTCR : « Mehdi Bennani, meilleur pilote du Maroc, n’étant malheureusement plus en course en WTCR, organiser l'événement sans sa participation et son soutien signifie qu'il n'est tout simplement plus possible de proposer un week-end de course du niveau et de la qualité que nous avons toujours atteints à Marrakech. »



« Marrakech a été un lieu unique pour l’ouverture de saison, c’est un si beau pays à l’atmosphère festive et l’hospitalité chaleureuse. Alors que nous clôturons 10 ans d’histoire avec Marrakech, nous avons déjà commencé à réfléchir à ce que sera notre prochain chapitre au Maroc. En attendant, Eurosport maintient un lien étroit avec le ministère marocain des sports pour promouvoir le pays en tant que destination sportive. »



«Le Maroc est devenu un acteur majeur de l'industrie automobile depuis notre première course en 2009, ainsi qu’un solide centre de production automobile pour l'Afrique, et je ne doute pas que nos chemins se croiseront à nouveau. Nous tenons à exprimer notre immense gratitude aux organisateurs du Grand Prix de Marrakech pour tous leurs efforts, leur dévouement et leur soutien depuis la première visite de la WTCC ».







Les pilotes du WTCR fin prêts pour un festival de vitesse à Salzbourg

Réputée pour ses virages à grande vitesse et son action spectaculaire, le Salzburgring a accueilli par le passé les championnats d’Europe et du monde des voitures de tourisme de la FIA. Sous réserve d'approbation, le circuit de Salzbourg accueillera la première course WTCR d'Autriche, sixième événement de la saison 2020, qui se déroulera en juillet.



Situé à 12 kilomètres à l'est de la ville de Salzbourg en Autriche centrale, le Salzburgring a l'honneur d'accueillir la dernière épreuve du traditionnel calendrier européen du WTCR avant le début de l'étape asiatique en Chine en septembre.



Utilisé pour la première fois en 1969, les 4,241 kilomètres de long de la piste offrent une toile de fond pittoresque, tandis que le tracé à grande vitesse du circuit offre un défi passionnant pour les pilotes et beaucoup d'action pour les fans. Plus de détails sur l'événement seront donnés ultérieurement.



François Ribeiro : « Le Salzburgring est taillé sur mesure pour les courses de voitures de tourisme spectaculaires et a toujours été un point culminant de la saison WTCC. Sa situation centrale est idéale pour les équipes du WTCR et nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec le circuit et de faire découvrir les courses du WTCR aux fans de cette partie du monde. »



Le roi du WTCR commencera par défendre son titre à domicile

Alors que l’Hungaroring s'apprête à ouvrir la saison 2020 du WTCR du 24 au 26 avril, son leader, Norbert Michelisz, entamera la défense de son titre lors de son épreuve nationale, le WTCR Race of Hungary.



Les supporters hongrois, déjà largement reconnus pour leur soutien enthousiaste à leur superstar nationale, devraient se presser par milliers aux abords de la piste pour encourager leur premier champion du monde FIA, tout en soutenant Attila Tassi, successeur en devenir de Michelisz sur le trône, âgé de 20 ans et déjà très apprécié.



Outre le WTCR, le championnat européen de courses de camions 2020 de la FIA sera également lancé lors du Super Racing Festival, avec un autre héros local en action, Nobert Kiss.



« Le week-end d’Hungaro s'annonce déjà comme un grand événement, mais l'ouverture de la nouvelle saison là-bas, sur le circuit de Norbi, en fera une expérience dont on se souviendra pendant de nombreuses années », a déclaré François Ribeiro.







Les organisateurs de Ningbo s’apprêtent pour la nouvelle date du WTCR

La Commission des voitures de tourisme de la FIA a également approuvé une nouvelle date pour la course WTCR de Chine, qui se déroulera du 4 au 6 septembre et du 18 au 20 septembre - suite à l'accord de l'opérateur du Ningbo International Speedpark - afin de permettre l'expédition de voitures et de matériel d'Europe vers l'Asie pour la dernière étape de la saison. La nouvelle date reste soumise à la ratification du Conseil mondial du sport automobile de la FIA. Entre-temps, la FIA et Eurosport Events se concerteront avec les autorités locales et le promoteur de l'événement, Mitime, pour évaluer l'évolution de l'épidémie de coronavirus.



Calendrier 2020 du WTCR – FIA World Touring Car Cup (révisions sujettes à l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA) :

WTCR Race of Hungary (Hungaroring), 24-26 avril

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife), 20-23 mai

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring), 5-7 juin

WTCR Race of Portugal (Circuito Internacional de Vila Real), 19-21 juin

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón), 3-5 juillet

WTCR Race of Austria (Salzburgring), 24-26 juillet

WTCR Race of China (Ningbo International Speedpark), 18-20 septembre

WTCR Race of South Korea (Inje Speedium), 16-18 octobre

WTCR Race of Macau (Circuito da Guia), 19-22 novembre

WTCR Race of Malaysia (Sepang International Circuit), 10-13 décembre

