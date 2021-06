Gabriele Tarquini a effectué au dernier moment son tour le plus rapide dans les qualifications du samedi sur la WTCR Race of Portugal, et c’était suffisant pour placer le Roi du WTCR 2018 en dixième position – et lui donner la pole position sur la grille inversée de la Course 1.

Ce tour tour a fait rétrograder Luca Engstler, sur une autre Hyundai Elantra N TCR, en P11 devant Thed Björk (Lynk & Co 03 TCR).



Tarquini devra cependant faire face à une forte opposition pour rester en tête pendant les 13 premiers tours de course avec un trio de pilotes Cyan Lynk & Co derrière lui au départ – dont le Roi du WTCR 2020, Yann Ehrlacher, qui rejoindra l’Italien sur la première ligne de la grille.



L’oncle d’Ehrlacher, Yvan Muller, quatre fois titré en Championnat du Monde des Voitures de Tourisme de la FIA, partira en troisième position avec Santiago Urrutia à ses côtés dans une autre Lynk & Co équipée de Goodyear.



« Pour tout dire, j’ai fait de mon mieux et la voiture était loin [en performance] », a déclaré Tarquini sur sa tentative avortée d’atteindre la Q3.« Nous avons fait un changement sur les réglages pour le dernier run parce que ce n’était probablement pas mon meilleur choix et nous avons trouvé un peu [de rythme] à la fin. Ça a été un bon tour. C’est dommage pour Luca parce que nous voulions quatre Hyundai dans le top 10, mais c’est la course. Parfois on a le sourire, parfois on ne l’a pas. »

