Tiago Monteiro a décrit la première journée de son retour après sa blessure en test il y a un an comme "assez satisfaisante". Monteiro dispute la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan 415 jours après un accident en test en Espagne qui lui a laissé des blessures importantes à la tête et au cou, dont il a passé tout le temps depuis à se remettre.

Pilotant une Honda Civic Type R TCR du Boutsen Ginion Racing lors de ses débuts dans la WTCR – FIA World Touring Car Cup presentée par OSCARO, Monteiro s'est classé 20e de la première qualification et 16e de la seconde séance - à 0,7 seconde de la pole - bien que les Portugais a toujours maintenu que la performance n’était pas la priorité pour Suzuka.



"Je suis tellement heureux d'être de retour", a déclaré Monteiro à l'issue de la deuxième qualification, vendredi. «L'accueil de toute la famille du WTCR a été incroyable. C’est assez spécial de faire mon retour ici à Suzuka - le même circuit où j’ai effectué les débuts de la Honda Civic en WTCC en 2012.



«J’ai dit quand mon retour a été confirmé que je ne fixais pas d’objectifs, mais honnêtement, être à deux secondes du temps en FP1 et ensuite réduire le temps à 0,7 seconde en seconde qualification - et à moins de 0,2 seconde en Q2 - assez satisfaisant. Je ne sais pas ce que je peux faire demain, mais je vais faire tout ce que je peux. »

