Décerné par WSC Group, l'entreprise à l'origine de la formule TCR, le titre de "Modèle de l'année" récompense la voiture la plus performante sur une période de 12 mois, toutes les séries affiliées au TCR comptant pour des points.



Si la saison de course 2020 a été perturbée par la pandémie de COVID-19, la Honda Civic Type R TCR - basée sur le véhicule de série Civic Type R - a néanmoins connu un succès remarquable, avec six titres majeurs et 44 victoires remportées par les pilotes de la voiture construite par JAS Motorsport.



Sur la scène mondiale, les faits marquants ont été les quatre victoires d'Esteban Guerrieri en WTCR - FIA World Touring Car Cup à bord d'une Civic Type R TCR de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport chaussée de pneus Goodyear, et une autre pour son compagnon d'écurie et compatriote Néstor Girolami.



Le palmarès de Guerrieri est le plus riche de tous les pilotes du WTCR en 2020 et le place en tête du palmarès du WTCR, puisqu'il est devenu le premier pilote de la série à atteindre 10 victoires.



Lui et son équipier Tiago Monteiro, également pilote du Münnich Motorsport en WTCR, faisaient également partie de l'équipe Castrol Honda Racing du Fugel Sport-Team qui a remporté la catégorie TCR dans le cadre des 24 heures du Nürburgring.



Hiroshi Shimizu, directeur général de la division sport automobile de Honda Motor Co, Ltd. a déclaré "Tout d'abord, nous souhaitons remercier tous les clients du monde entier qui ont choisi la Civic Type R TCR et de courir avec la marque Honda. C'est un grand honneur pour Honda de recevoir ce prix du modèle TCR de l'année pour la deuxième année consécutive. Cela montre à quel point la Civic Type R de série est une voiture de base solide et pourquoi elle bénéficie d'un fort soutien de la part des clients.



"Gagner ce prix prouve non seulement que la Civic Type R TCR est un produit soutenu par les clients dans l'esprit de la catégorie, mais nous pensons aussi que le soutien aux clients que nous avons fourni en collaboration avec JAS motorsport fonctionne correctement.



Chez Honda, nous prônons les "trois joies" lorsque nous livrons nos produits - la joie d'acheter, la joie de vendre et la joie de créer. Le TCR est basé sur l'esprit de course des clients et être actif dans la catégorie est une grande opportunité de réaliser notre philosophie. Nous espérons sincèrement que nos clients auront plus de succès et feront l'expérience de "La puissance des rêves" au cours de la saison 2021".



Mads Fischer, chef du projet TCR de la JAS Motorsport, a déclaré : "C'est un grand honneur de voir la Honda Civic Type R TCR désignée comme le modèle TCR de l'année, et plus encore comme la première voiture à remporter ce prix prestigieux deux années de suite. Nous sommes extrêmement fiers d'être un partenaire technique de Honda depuis plus de 20 ans et d'avoir obtenu ce succès pour eux. Cette récompense est à la fois un témoignage de la détermination et du professionnalisme des équipes TCR de nos clients à travers le monde et une justification de la qualité du modèle de production Honda Civic Type R et du soutien technique et commercial que nous offrons à nos clients.



"Il y a un groupe de personnes incroyablement investies à notre siège social d'Arluno, en Italie, comprenant des mécaniciens, des ingénieurs, du personnel de logistique, de vente et de soutien, et cela met en lumière le travail fantastique qu'elles ont toutes accompli sur le projet Civic Type R TCR".