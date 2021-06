Rob Huff a connu un retour compliqué en WTCR - FIA World Touring Car Cup à l'issue d'un week-end sur la Nordschleife que le pilote britannique a qualifié de "très difficile" et "formateur".

Effectuant son retour en WTCR après une année d'absence qui lui a permis d'aller décrocher le titre en STCC, le championnat de supertourisme suédois, le vainqueur du Championnat du monde des voitures de tourisme FIA 2012 faisait sa première apparition avec l'équipe hongroise Zengő Motorsport et ses débuts dans la CUPRA Leon Competición équipée de Goodyear.



Qualifié en 18e position, et malgré tout le mieux classé des pilotes Zengő au volant de la CUPRA, le Britannique s'est battu pour remonter momentanément à la 13e place dans la course 1, mais a finalement été contraint à l'abandon par deux fois lors des deux manches disputées sur les 25,378 kilomètres de la légendaire Nürburgring Nordschleife.



"C'était très difficile", a déclaré Huff après coup. "Dans la première course, j'ai été percuté par une Honda, ce qui a endommagé la voiture. Le revêtement intérieur du passage de roue entrait dans le pneu - j'ai donc dû passer aux stands pour cela."



"Ensuite, dans la course 2, personne ne voulait laisser de place dans le virage 1, et malheureusement, beaucoup de voitures ont été endommagées et n'ont pas terminé la course. C'est dommage, car quand vous êtes aussi loin à l'arrière, vous avez le temps de remonter."



"Malheureusement, certaines personnes qui ne connaissaient pas la série et qui étaient un peu trop impatientes ont causé beaucoup de dégâts en fond de grille, sans raison valable."



"Nos dégâts étaient beaucoup trop importants, nous n'avions pas de vitesse de pointe, et quand je suis parti en tête-à-queue, j'ai malheureusement percuté mon coéquipier Mikel [Azcona]. Ce fut un week-end difficile pour l'équipe, mais un week-end également formateur. Nous sommes déjà tournés vers la prochaine course, à Estoril".

