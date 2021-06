Pour le pilote Comtoyou DHL Team Audi Sport Nathanaël Berthon, sa sixième place dans la Course 2 de la WTCR Race of Germany est aussi savoureuse qu'une victoire.

Aux côtés de Tom Coronel, Gilles Magnus et Frédéric Vervisch, le Français Berthon a effectué les débuts mondiaux de l'Audi RS 3 LMS de deuxième génération sur la Nordschleife du Nürburgring le week-end dernier.



Alors que la voiture n'en est encore qu'à ses débuts, l'apparition sur le circuit de 25,378 kilomètres s'inscrivait, en partie, dans la continuité de la phase de développement puisqu'elle offrait aux ingénieurs des courses clients d'Audi Sport la première occasion de recueillir des données dans des conditions de compétition.



Après l'ouverture de la saison 2021 du WTCR - FIA World Touring Car Cup, Berthon a déclaré : "Nous ne sommes pas les premiers pour le moment mais nous y travaillons et je suis sûr que cela arrivera bientôt. Ici, c'est toujours une piste spéciale et ce n'est pas vraiment significatif."



"Cela aurait pu être mieux évidemment, nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais le bilan est plus que positif, l'équipe n'a fait aucune erreur, et tout le monde, jusqu'aux ingénieurs, tout le monde a fait son travail. Nous avons pris la sixième place dans la course 2, ce n'est certes pas une victoire mais presque, nous nous rapprochons de plus en plus du haut du classement"

