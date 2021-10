Une bonne stratégie a permis aux pilotes Honda Esteban Guerrieri et Néstor Girolami de décrocher de bonnes positions sur la grilles de départ pour les deux manches d ela WTCR Race of Czech Republic ce dimanche.

Alors que Guerrieri s'est battu pour la pole position de la Course 2 au volant de sa Honda Civic Type R TCR ALL-INKL.COM Münnich Motorsport lors des qualifications du vendredi, son coéquipier Girolami a concentré ses efforts sur une 9e ou 10e place en Q2 afin de partir en première ligne de la grille de départ de la Course 1.



Bien que Guerrieri a dû se contenter de la quatrième place en Q3, Girolami s'est classé 9e en Q2 et s'alignera aux côtés du poleman de la Course 1 et héros local Petr Fulín.



"C'était une journée très réussie pour nous, compte tenu du lest maximum que nous embarquons," a déclaré Girolami. "Avec 60 kg, vous ne vous attendez pas à être en pole, mais nous avons fait ce que nous devions faire en étant dans le top 10. Je pense que c'était un bon plan de faire différentes stratégies avec Esteban - l'un essayant de marquer des points en Q3, et l'autre visant la grille inversée. C'est difficile quand c'est si serré, mais nous avons réussi à le faire. Au deuxième essai, je savais que nous aurions peut-être pu aller en Q3, mais nous n'avions pas le rythme pour la pole, donc il valait mieux rester où nous étions. De cette façon, à partir de la première ligne, nous pouvons essayer de marquer un maximum de points. Nous avons également réussi à marquer quelques points en Q1, je suis donc vraiment content pour moi et pour l'équipe de ce qu'ils ont fait."



Guerrieri, qui a décroché cinq points de bonus pour avoir été le plus rapide en Q1 plus deux pour sa performance en Q3, a déclaré : "C'était une bonne journée, vraiment. Nous avons juste amélioré la voiture progressivement. Nous connaissions nos déficits et nos forces sur le circuit, nous avons donc travaillé pour essayer d'améliorer l'ensemble du package - le pilotage, la voiture, les freins, qui étaient un peu un problème dans les Essais Libres 1. J'ai essayé les limites aussi ; en EL2, je n'ai pas terminé mon run avec des pneus neufs parce que je suis sorti. Il s'agissait d'essayer de trouver le maximum, et je pense que nous l'avons fait parce que c'était très serré. C'était très amusant et j'ai vraiment apprécié la piste aujourd'hui, je suis donc heureux d'avoir marqué sept points, d'avoir maximisé le potentiel, et je suis reconnaissant envers l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport de m'avoir donné une très bonne voiture."

