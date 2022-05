Le Champion en titre du WTCR a reçu une édition spéciale de la veste #FollowTheLeader lors de l'ouverture du WTCR – FIA World Touring Car Cup sur le Circuit de Pau-Ville.

La veste est remise au pilote en tête du classement provisoire du WTCR après les qualifications ou une course, mais elle doit changer de mains si le leader du classement n'est plus le même.



Mais la veste que Yann Ehrlacher a reçu durant le week-end de la WTCR Clean Fuels for All Race of France sera conservée par le pilote français de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co en reconnaissance de son second titre WTCR consécutif décroché l'an passé.



Ben Crawley, Directeur Motorsport Business EMEA de Goodyear, était présent pour l'occasion.

