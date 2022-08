Tom Coronel s'est offert un beau week-end sur le Nürburgring, en Allemagne.

Le pilote du WTCR - FIA World Touring Car Cup était de retour au TCR Europe et a remporté la seule course qui a pu se dérouler après qu'un épais brouillard a contrarié le programme du week-end.



Parti en pole de sa catégorie au volant de son Audi RS 3 LMS soutenue par DHL et alignée par Comtoyou Racing, Coronel n'a jamais été inquiété, prenant la première place devant l'ancien wildcard du WTCR Nicola Baldan et Franco Girolami, frère du vainqueur de course en WTCR, Néstor.



Et Coronel avait encore plus de raisons de célébrer lorsque le fils du Néerlandais, Rocco, a été invité à présenter le trophée gagnant à son père.



"J'ai pris un bon départ",a déclaré Coronel."J'ai pu me dégager du reste du peloton tout de suite, j'ai construit un avantage solide de deux à trois secondes et j'ai pu contrôler le rythme avec une relative facilité."



"J'ai été légèrement prudent dans la chicane parce que nous avions subi quelques dommages mineurs à la suspension à cet endroit lors des essais libres. Par conséquent, j'ai juste pris un peu moins de risques que d'habitude."



"Dans l'ensemble, tout s'est très bien passé et j'ai pu gagner la course avec une nette marge, deux bonnes secondes. Je dirais que nous avons eu un excellent week-end. Et puis, pouvoir monter sur le podium avec mon fils Rocco et qu'il me remette le trophée, c'était vraiment agréable, bien sûr."

