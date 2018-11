Une voiture de rêve a porté Huff à la gloire en WTCR

Rob Huff a célébré sa seconde victoire en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en saluant le travail de Volkswagen et de son équipe du Sébastien Loeb Racing.

Huff a retrouvé la première marche du podium au Japon pour la première fois depuis la WTCR Race of Netherlands à Zandvoort en mai. Après coup, il a indiqué que la performance de sa Volkswagen Golf GTI TCR a fait la différence.



"Tout d'abord, félicitations au Sébastien Loeb Racing et à Volkswagen", a commenté Huff après sa victoire dans la course 2 de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan. "La voiture était incroyable, nous avons vraiment trouvé les bons réglages. Nous avons eu du mal au début du week-end mais d'aller chercher ce résultat après les quatre dernières courses que nous avons connu, cela nous a remis sur les rails. Je suis tellement content pour l'équipe, c'est un résultat incroyable après le succès de Mehdi [Bennani à Wuhan].



"La voiture était super à conduire, comme dans un rêve", a poursuivi le champion du monde WTCC 2012. "J'ai juste réussi à assurer un bon départ. Nous avons travaillé dur sur les départs récemment, car les autres voitures effectuaient de tellement bons départs et nous avions besoin d'optimiser les nôtres, et nous l'avons fait aujourd'hui".



"Pepe [Oriola] a pris un bon départ mais j'en ai pris un meilleur encore. Puis après cela, il me fallait juste gérer mon avance et les pneus. Mais je suis soulagé, plus que jamais".

