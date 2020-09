Voici ce que le jeune pilote belge, soutenu par sa fédération par le biais de l'opération RACB National Team Driver, et candidat au trophée FIA Rookie Award, avait à dire au sujet de la piste de Zolder, qu'il attaquera au volant de son Audi RS 3 LMS du Comtoyou Racing.



"Zolder est la piste où j'ai fait le plus de tours dans ma vie. La première fois que j'y ai roulé, c'était en 2017 pour les 24 heures de Zolder, la plus grande course sur la piste en termes de nombre de spectateurs. Nous l'avons gagnée et j'ai le record du plus jeune vainqueur de cette course, à 17 ans."



"Je fais aussi le championnat d'endurance Belcar avec le prototype Norma. Ainsi, chaque année, je fais cinq week-ends de course sur ce circuit et je fais pas mal de tours car les courses durent deux heures."



"C'est une belle piste avec des endroits à dépasser, une vraie piste de la vieille école avec moins de place pour faire des erreurs et j'aime ce genre de piste."



"Peut-être qu'il n'est pas aussi beau que celui de Spa-Francorchamps, mais j'aime beaucoup le tracé. Ce sera amusant d'y piloter l'Audi TCR."



"La piste est devenue deux ou trois secondes plus rapide [depuis qu'elle a été refaite plus tôt cette année]. Toutes les petites bosses ont été enlevées et c'est vraiment une surface plane. C'est une sorte de nouvelle piste."



"Même si les virages vont dans la même direction, toutes les bosses et tous les petits détails ont changé. Le timing n'est pas bon pour moi parce qu'une partie de mes connaissances, une partie de mon avantage a disparu. Mais nous avons fait une course du championnat d'endurance Belcar là-bas, alors j'ai couru sur le nouvel asphalte et il est évidemment bien meilleur et plus rapide".