Après avoir abandonné dans la course 1 en raison de dégâts subis par sa Lynk & Co 03 TCR, Urrutia est bien remonté du fond de la grille pour terminer 10e dans la course 2 sur le célèbre circuit allemand.



"Nous avons terminé dans les points et c'était l'objectif", a déclaré le pilote de Cyan Performance. "J'ai été un peu plus prudent qu'hier (vendredi) et j'ai ramené la voiture à l'arrivée sans aucun dommage. Ce fut un week-end mouvementé avec des accidents, mais des bons points au final".