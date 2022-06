Santiago Urrutia s’élancera en tête de la grille de départ partiellement inversée pour la Course 2 de la WTCR Race of Hungary, après s’être qualifié 10e sur le Hungaroring.

Le pilote Cyan Performance Lynk & Co était neuvième dans les derniers instants de la Q2 jusqu’à ce que son équipier Ma Qing Hua n’améliore pour prendre la sixième place, repoussant l’Uruguayen d’une place – cruciale. Cela a aussi entraîné qu’Yvan Muller ne termine que 11e.



Rob Huff rejoindra Urrutia sur la première ligne sur cette Course 2, le Britannique ayant qualifié sa CUPRA Leon Competición de Zengő Motorsport en neuvième position. La seconde ligne sera constituée du leader du championnat, Néstor Girolami, huitième des qualifications, et du local Norbert Michelisz. Le pilote de la BRC Hyundai N Squadra Corse s’est montré le septième plus rapide en qualification, mais a été pénalisé de six places sur la grille de la Course 1 à la suite de son accrochage avec Attila Tassi à Pau.



La Course 1 de la WTCR Race of Hungary doit débuter dimanche matin à 11h20, heure locale, et la Course 2 à 16h45.

