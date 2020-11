Au volant d'une Lynk & Co 03 TCR Cyan Performance chaussée de pneus Goodyear, Urrutia s'est classé deuxième dans la course 1 et troisième dans la course 2 à partir de la septième place sur la grille de départ, avant de prendre le départ de la course 3 en deuxième position derrière son coéquipier et futur vainqueur Thed Björk.



Le pilote uruguayen a marqué un total de 59 points, ce qui a fait de lui le TAG Heuer Most Valuable Driver au MotorLand Aragón.



"Il est évident que ce fut un très bon week-end pour moi", a déclaré Urrutia, qui ne connaissait pas le circuit espagnol avant le début du week-end. "L'équipe a mérité la victoire aujourd'hui. Je voulais gagner, c'est pour ça que j'ai attaqué si fort pour gagner, mais Thed était également très performant et méritait la victoire, alors je me suis juste assis derrière lui en fin de course. Je suis très heureux de ce nouveau doublé pour Lynk & Co cette année."