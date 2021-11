Santiago Urrutia s'élancera de la pole position lors de la Course 1 de la WTCR Race of Italy avec la grille partiellement inversée, après avoir signé le 10e chrono de la Q2 lors des qualifications sur l'Adria International Raceway.

Ce résultat marque le premier départ en pole de la saison pour le pilote de l'équipe Cyan Performance Lynk & Co et complète le carton plein en qualifications de la marque chinoise, qui a vu également le leader du championnatGoodyear #FollowTheLeaderYann Ehrlacher signer le meilleur chrono en Q3 pour s'élancer de la pole pour la Course 2.



"J'ai été rapide en Q1 et j'ai marqué des points [pour avoir réalisé le deuxième meilleur temps derrière Ehrlacher]", a déclaré un Urrutia satisfait. "Ensuite, voir mes équipiers se qualifier aux avant-postes et moi signer le 10e chrono, c'est une bonne opération. Notre stratégie a très bien fonctionné. "



Esteban Guerrieri partira aux côtés d'Urrutia sur la première ligne sur sa Honda Civic Type R TCR de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, après s'être qualifié en neuvième position. Tom Coronel a réalisé le huitième temps en Q2, ce qui signifie que le Néerlandais, au volant de son Audi Sport RS 3 LMS de l'équipe Comtoyou DHL partira en troisième position sur la grille. Il sera rejoint sur la deuxième ligne par Norbert Michelisz au volant de sa Hyundai Elantra N TCR BRC N LUKOIL Squadra Corse, ce qui fait quatre marques différentes de courses de clients dans les quatre premières places de départ.



Le départ de la course 1 du WTCR Race of Italy est prévu dimanche matin à 10h15 heure locale.

