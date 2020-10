Urrutia, qui fait partie de l'équipe Cyan Performance Lynk & Co, s'est classé quatrième dans la course 2 de la WTCR Race of Hungary, après s'être élancé de la 11e place sur la grille de départ.



"Je suis super content", a déclaré l'Uruguayen à l'issue de la course 2. "Nous avons terminé premier et deuxième avec Yann et Yvan, je suis parti 11e et j'ai terminé 4e, je suis donc vraiment heureux de ma performance. Je suis aussi très content de ma voiture. Nous avons eu un problème sur la grille, les gars de l'équipe ont donc dû travailler beaucoup. Ce résultat était vraiment bon pour nous".



Le Hungaroring était le premier circuit du calendrier WTCR sur lequel Urrutia avait déjà roulé.