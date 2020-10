Santiago Urrutia, qui a été le plus rapide des pilotes Lynk & Co lors des qualifications de la WTCR Race of Slovakia, se rendra sur une piste qu'il a déjà empruntée, à savoir le Hungaroring, théâtre du quatrième meeting du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Urrutia a qualifié sa Lynk & Co 03 TCR du Cyan Racing en huitième position sur le Slovakia Ring, et a eu l'occasion d'emmagasiner de l'expérience sur le Hungaroring l'an passé à l'occasion de l'ouverture du TCR Europe.



"Enfin, une piste que je connais", a déclaré le talentueux pilote uruguayen, nouveau venu en WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020. "C'est en Hongrie que j'ai remporté ma première victoire sur le sol européen et j'ai couru ici en TCR Europe l'année dernière. Nous sortons d'un week-end très difficile pour toute l'équipe et je vais me donner à 100% et continuer à me battre".