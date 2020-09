Urrutia, originaire d'Uruguay, effectuera cette saison ses débuts en WTCR avec Cyan Performance Lynk & Co après être sorti vainqueur d'une finale de sélection face à d'autres pilotes pendant l'été.



Au volant d'une Lynk & Co 03 TCR chaussée de pneus Goodyear, le pilote de 24 ans a parcouru les 4,0 kilomètres de la piste belge en 1m37.063s, alors que les équipes poursuivaient leurs derniers préparatifs en vue de l'ouverture de la saison ce week-end.



Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) a été le deuxième plus rapide sur une Honda Civic Type R TCR, 0.142s derrière Urrutia. Tom Coronel est troisième et est le principal prétendant au Trophée WTCR sur l'Audi Sport du Comtoyou DHL Team.



Yvan Muller, Néstor Girolami et Gilles Magnus, héros local et candidat au Rookie Award, complètent le top six avec Nicky Catsburg, Nathanaël Berthon de retour en WTCR cette saison, Jean-Karl Vernay et Yann Ehrlacher.



Le roi du WTCR Norbert Michelisz s'est montré le 12ème plus rapide derrière Thed Björk. Le pilote wildcard Luca Filippi était 13e pour sa première sortie dans l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR du Team Mulsanne par Romeo Ferraris, suivi de Jack Young (Renault Mégane Vuković Motorsport), 18 ans, et Gabriele Tarquini.



Esteban Guerrieri n'a pas réussi à établir un temps significatif et son équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport profitera de la pause déjeuner pour en établir les raisons. Les trois CUPRA Leon Competición TCR du Zengő Motorsport n'ont pas encore pris la piste.



La séance d'essais de l'après-midi, où l'on prévoit un temps plus chaud et plus sec, se déroulera de 13h00 à 17h00 CET. Cliquezicipour le live timing.