Le pilote Cyan Performance Lynk & Co Santiago Urrutia prévoit d'aller au combat lors de l'étape portugaise du WTCR - FIA World Touring Car Cup ce week-end.

Urrutia arrive à Estoril fort de son podium dans la course 1 de la WTCR Race of Germany au début du mois. Il est cinquième au classement provisoire après deux manches au volant de sa Lynk & Co 03 TCR équipée de Goodyear.



"Nous avons tiré le meilleur parti du premier week-end de course, mais nous devons vraiment nous battre dur ce week-end et mon approche sera d'essayer de marquer autant de points que possible", a déclaré l'Uruguayen. "Je n'ai pas couru sur ce circuit depuis 2014 et j'ai hâte d'y retourner."

