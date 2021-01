Bien que le programme du talentueux pilote uruguayen reste à officialiser, le jeune homme de 24 ans vise le sommet de la série équipée par Goodyear alors qu'il espère poursuivre sa campagne en touring car au volant d'une Lynk & Co 03 TCR préparé par Cyan.



Avant les vacances de Noël, Urrutia a évoqué sa saison 2021. "Mon objectif est de courir avec Cyan. Je veux devenir champion du monde [mais] j'ai encore beaucoup à apprendre. Je dois m'améliorer. Je suis encore un peu en dessous du niveau par rapport aux grands. Mais avec bon travail de pré-saison et en travaillant dur, je peux y arriver et me battre pour le titre. Ce sera mon objectif. Gagner le [titre des équipes] pour Cyan est la chose la plus importante, mais ensuite je veux devenir le champion des pilotes".



Urrutia a excellé lors de sa première saison en WTCR avec un doublé pour la Pole Position DHL et une victoire dans la Course 3 lors de la WTCR Race of Aragon : le point culminant d'une campagne impressionnante pour Cyan Performance Lynk & Co.



Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il trouvait le plus difficile dans la course WTCR, Urrutia a répondu : "Il y a des gars avec beaucoup d'expérience, ils savent comment courir et quand être agressif, quand ne pas l'être. En termes de vitesse, je pense que j'ai toujours été là mais j'ai été un peu pénalisé pendant les courses. Parfois j'ai fait des erreurs, parfois je prends des risques que je ne devrais pas prendre et c'est pourquoi, si je veux me battre pour le championnat, je dois me concentrer et travailler sur toutes les courses".