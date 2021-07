Santiago Urrutia s'est déjà imposé en WTCR - FIA World Touring Car Cup sur le MotorLand Aragon en fin d'année dernière et aura l'opportunité de s'imposer à nouveau cet été sur la piste espagnol à l'occasion de la WTCR Race of Spain la semaine prochaine.

Urrutia, originaire d'Uruguay, a remporté sa première victoire en WTCR sur le circuit espagnol en novembre dernier, dans le cadre du week-end de la WTCR Race of Aragón.



Après avoir rejoint ses coéquipiers de l'écurie Cyan, propulsée par Lynk & Co, pour les essais de pré-saison au MotorLand d'Aragón au début de l'année, Urrutia est de retour parmi les 22 pilotes qui se disputeront les lauriers lors de la WTCR Race of Spain les 10 et 11 juillet.



"J'ai gagné à Aragón l'année dernière, et c'est génial d'y retourner en été parce que c'est un circuit que j'apprécie", a déclaré le pilote Cyan Performance Lynk & Co, âgé de 24 ans. "Je ne pense pas que la chaleur va nous affecter, et nous pouvons être rapides dans n'importe quelle condition avec la voiture que nous avons, donc je ne suis pas inquiet à ce sujet."

