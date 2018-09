V pour Vervisch : Frédéric sur le podium en WTCR

Frédéric Vervisch est bien revenu après un radiateur endommagé en qualifications pour décrocher son cinquième podium en WTCR FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO lors de la WTCR Race of China-Ningbo samedi après-midi.

Vervisch s'est élancé du deuxième rang et a terminé troisième au volant de son Audi RS 3 LMS du Comtoyou Racing, ajoutant ainsi à ses quatre précédentes trois premières places.



"C’est mon cinquième podium, je suis très heureux", a déclaré le pilote belge (à droite sur la photo). «Nous avons trouvé une certaine consistance, donc c'est positif. Mon départ a été assez bon mais j'ai perdu ma position [face à Esteban Guerrieri], alors j'étais plutôt content de pouvoir à nouveau récupérer un peu sur la fin. J’ai été assez surpris de pouvoir garder un rythme correct, je pense que c’est très positif pour demain, alors voyons ce que nous pouvons faire à nouveau. »



Alors que Nathanaël Berthon était éliminé au premier tour, ses coéquipiers Denis Dupont et Aurélien Panis ont terminé respectivement neuvième et p10.



Cinq et compter: les précédents podiums de Vervisch

Course 2, course du WTCR en Allemagne: troisième

Course 3, course du WTCR en Allemagne: deuxième

Course 3, course WTCR des Pays-Bas: troisième

Course 3, course WTCR de Slovaquie: troisième

Course 1, course WTCR de Chine: troisième

