Plusieurs pilotes du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO seront en action ce week-end pour le dénouement de la saison du TCR Europe sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Jean-Karl Vernay, qui compte 19 points d'avance dans la course au titre, emmène la liste pour le Leopard Lukoil Team aligné par WRT, alors que Norbert Michelisz représentera la structure M1RA, qu'il a aidé à mettre sur pieds, avec une Hyundai i30 N TCR. Comme Vernay, Nathanaël Berthon pilotera une RS 3 LMS mais pour son équipe du WTCR, le Comtoyou Racing.

Une course est prévue aujourd'hui (samedi) et une autre dimanche. Après le rendez-vous catalan, Berthon, Michelisz et Vernay entameront leur voyage vers le Japon où l'avant-dernier rendez-vous de la saison du WTCR OSCARO se déroulera à Suzuka du 26 au 28 octobre.

