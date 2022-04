CUPRA Racing, la structure qui a aidé Mikel Azcona et Rob Huff a remporter des courses lors de la dernière saison de WTCR - FIA World Touring Car Cup, a lancé un tout nouveau partenariat avec la prestigieuse équipe EKS Team, dirigée par Mattias Ekström.

CUPRA devient ainsi la première marque à confirmer ses plans pour la première édition de la Coupe du Monde FIA ETCR - eTouring Car World Cup, qui partagera l'affiche avec le WTCR sur le Circuit de Pau-Ville (7/8 mai) et le Hungaroring (11/12 juin).Ekström et CUPRA ont remporté la couronne des voitures de tourisme entièrement électriques l'année dernière sous le nom de PURE ETCR et ont renforcé leur partenariat alors que la série obtient pour la première fois le statut de Coupe du monde de la FIA.CUPRA EKS sera responsable de l'exploitation et du développement de la CUPRA eRacer, qui a remporté trois des cinq événements en 2021 avec Ekström et Azcona sous le nom de CUPRA X Zengő Motorsport et vise à obtenir d'autres titres.Créée par Ekström en 2014, l'équipe suédoise a été l'un des chefs de file du rallycross, remportant les titres FIA WRX des pilotes et des équipes en 20 16 et, plus récemment en rallye raid, où elle a réalisé un doublé dans la classe T3 du Rallye Dakar de cette année.La liste des pilotes de la CUPRA EKS sera annoncée le 19 avril.FIA ETCR est la première série de voitures de tourisme entièrement électriques au monde avec un titre mondial à la clé. Les constructeurs s'affrontent avec les voitures de tourisme les plus puissantes jamais construites ; les bêtes de 500kW (670 chevaux) s'affrontent sur une combinaison de circuits de course emblématiques et de circuits urbains innovants à travers des courses sprints.