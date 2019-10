Vainqueur de la Course 2 en WTCR, Michelisz remporte le TAG Heuer Best Lap Trophy

Norbert Michelisz peut se consoler d'avoir perdu la tête du FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, ayant remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan.

Le Hongrois a réalisé le meilleur tour lors de la Course 2 à grille inversée, qu'il a remportée. Sa marque de 53"888 est la meilleure sur les trois manches du week-end. La victoire lui a permis de brièvement reprendre la tête du classement général, mais Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) a repris l'avantage en finissant deuxième de la Course 3.



Guerrieri a signé le meilleur tour de la Course 1, où il s'est imposé, avec un temps de 54"007. Vainqueur de la Course 3, Johan Kristoffersson a également obtenu le meilleur tour de cette épreuve, mais son temps de 53"912 était légèrement moins bon que celui précédemment réalisé par Michelisz.

