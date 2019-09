Vainqueur en TCR Europe, Morgan révèle son rêve en WTCR

Courir en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO dans le futur serait un rêve pour Alex Morgan.

Morgan, vainqueur en TCR Europe cette saison, pointe au 15e rang du classement du championnat après les deux manches de Barcelone du week-end dernier.



"Ce serait un rêve devenu réalité que de courir en WTCR et qui sait ce que l'avenir nous réserve ", a déclaré le Gallois, qui compte sur les performances de sa CUPRA en TCR Europe. "Si l'occasion se présentait, je n'hésiterais pas à dire oui."



Morgan a continué : "Lors des deux week-ends de course que nous avons passés dans la CUPRA TCR, nous avons signé deux podiums et donc ma première priorité est de finir la saison avec ce type de résultats. Nous avons raté trop de points dans les trois premiers week-ends de course pour pouvoir nous battre pour le championnat cette saison, mais j'aimerais revenir et réessayer."

