Berthon avait signé une victoire remarquable lors de la WTCR Race of Slovakia en octobre dernier au volant d'une Audi RS 3 LMS de l'équipe Comtoyou DHL Team Audi Sport, chaussée de pneus Goodyear.



Comme c'est souvent le cas durant cet hiver, le pilote français de 31 ans s'est tourné vers le Trophée Andros, et ce souvent avec des résultats impressionnants à la clé.



A Serre Chevalier, en France, le week-end dernier, Berthon a triomphé lors de la seconde manche du meeting de la série 100% électrique alors que le Champion en titre du WTCR, Yann Ehrlacher, a terminé troisième de la course 1.



Photo:Facebook.com/nathanael.berthon