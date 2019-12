Vainqueur sur la glace, Panis espère un podium en WTCR

Aurélien Panis aborde les manches décisives du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en quête d'un podium, boosté par sa victoire lors du meeting d'ouverture du Trophée Andros le week-end dernier.

Après le succès d'un autre pilote WTCR / OSCARO, Yann Ehrlacher, lors de la manche d'ouverture à Val Thorens, Panis s'est imposé dans la seconde et est en tête du championnat.



Panis va désormais tenter de convertir cette performance – réalisée par une température ambiante de -5°C – en résultat sur le Sepang International Circuit, où la température sera 40°C plus élevée.



“C'était un bon week-end, bien plus froid qu'ici, mais je mène le championnat et ça, c'est cool,” déclare le pilote Comtoyou DHL Team CUPRA Racing. “Juste après Val Thorens, nous sommes allés à l'aéroport de Lyon pour prendre l'avion à destination de Dubai, puis de Dubai à Kuala Lumpur. Je suis arrivé lundi soir sans m'être reposé, mais ça va, et je suis vraiment content d'être là pour la dernière course de la saison.”



Quant à son objectif pour la WTCR Race of Malaysia, Panis indique : “Je viens de rouler sur cete piste au simulateur, elle a l'air bien même si nous n'avons pas de vidéos, de données, rien. Elle est nouvelle pour la plupart des gens, donc nous verrons. Il est clair que nous voulons finir la saison en beauté. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses cette saison avec des top 5 mais nous ne sommes jamais montés sur le podium. Ce serait sympa de le faire.”

